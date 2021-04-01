الصحة تعلن فتح استمارة التعيينات المركزية وتحدد مواعيد التقديم

2021/04/01 | 16:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن

أطلاق الاستمارة الألكترونية الخاصة

بتوزيع الملاكات الطبية والصحية

والتمريضية من خريجي العام الدراسي

2019-2020 (وللدورين الاول والثاني).

الوزارة ذكرت في بيان تلقت

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