الكاظمي يختتم زيارته إلى السعودية ويعود الى بغداد .. تعرف على ابرز محطات زيارته

2021/04/01 | 16:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم

الخميس، الى ارض الوطن بعد اختتام

زيارته الى المملكة العربية السعودية.

وكان الكاظمي قد اجرى سلسلة مباحثات مع

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تناولت

آفاق التعاون ا

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