موقع أميركي: المسافة كبيرة بين طموح الناتو في العراق والواقع على الأرض

2021/04/01 | 16:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سلط تقرير لموقع وور اون ذا روكس الاميركي المتخصص بالشؤون العسكرية، الضوء على طبيعة المهام المستقبلية لحلف الناتو في العراق.

وأكد التقرير ان الوضع في العراق لا يزال مثيرا للتحدي كما هو دائما، ولا تزال المسافة كبيرة بين مستوى الطموح في مقر الحلف وبين الواقع على الارض في بغداد، للمضي في مهمة الحلف الموسعة لتقييم دوره المحدود في الشرق الاوسط، وقدرته على تحقيق نتائج فعالة في اصلاح قطاع الامن في مناخ الاستقطاب السياسي والامن القائم، مشيرا الى توسيع نطاق مهام الحلف في ظل قيام التحالف الدولي بتخفيض تواجده ونشاطاته في العراق، والذي دفع الناتو الى زيادة كبيرة في عديد الافراد في العراق من خمس مئة الى اربعة الاف مدني وعسكري سيشكلون اعضاء المهمة.

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