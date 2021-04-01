السلطات السعودية تلقي القبض على شخص ردد عبارات ’داعشية’ داخل الحرم المكي

2021/04/01 | 16:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ألقت الأجهزة الأمنية في السعودية، الخميس، القبض على شخص ردد عبارات ”داعشية“ داخل الحرم المكي.

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وأحدث الشاب الذي كان يردد عبارات ترتبط بتنظيم "داعش"، فوضى وبلبلة في الحرم خلال تواجد العديد من الأشخاص في حالة تعبد.

وأظهر مقطع فيديو متداول شخصا بدا شابا، وهو يكبّر، ثم يردد عبارات دينية، بشكل مباغت فاجأ المعتكفين في الحرم.

وأفادت مصادر سعودية، بأن قوات الأمن قامت بمتابعة الشاب وإلقاء القبض عليه.

"ارم"

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