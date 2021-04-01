الحلبوسي يتلقى اتصال هاتفي من الصدر بمناسبة التصويت على الموازنة

2021/04/01 | 16:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، اليوم الخميس، اتصال هاتفي من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “جرى، اليوم الخميس، اتصال هاتفي بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وسماحة السيد مقتدى الصدر”.واضاف البيان، “ثمَّن السيد الصدر، خلال الاتصال، جهود مجلس النواب …

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