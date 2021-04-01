التحالف العربي يعلن إحباط “هجوم باليستي وشيك” للحوثيين في مأرب

2021/04/01 | 16:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، عن إحباطه هجوما صاروخيا كانت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) تخطط لتنفيذه في جبهة محافظة مأرب.ونقلت قناة “العربية” السعودية عن التحالف ذكره أنه “أحبط هجوما وشيكا للحوثيين باستخدام صاروخ باليستي لاستهداف المدنيين في مأرب”، موضحا أنه دمر الصاروخ ومنصة إطلاقه.وحذر التحالف من أن العمليات الهجومية التي ينفذها …

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