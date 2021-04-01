الصحة تسجل 6015 إصابة و4536 حالة شفاء من كورونا

2021/04/01 | 16:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي لكورونا، وعدد المتطعمين باللقاح لهذا اليوم.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 6015 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 4536 حالة للشفاء". وأضاف، أن "حالات الوفاة بكورونا بلغت 37 حالة في عموم محافظات البلاد"، مبينة أنه "تم تلقي 16408 أشخاص للقاح كورونا في عموم البلاد بيوم واحد".واع/

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