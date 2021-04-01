الصحة تسجل 37 وفاة بكورونا و 6015 إصابة جديدة وأكثر من 4500 حالة تعافٍ من الفيروس

2021/04/01 | 16:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية ، الموقف الوبائي لهذا اليوم.

وسجلت الوزارة 6015 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 43089 فحصاً جديداً ، فيما كان عدد الوفيات بالمرض خلال 24 ساعة 37.

وأكدت الوزارة تعافي 4536 شخصاً ، فيما كان عدد متلقي اللقاح خلال 24 ساعة 16408 شخص؟

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