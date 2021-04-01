العراق.. الدولار يسجل أعلى سعر صرف منذ تعديله في كانون الأول الماضي - عاجل

2021/04/01 | 16:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجل سعر صرف الدولار الأميركي، عصر اليوم الخميس، ارتفاعاً تجاوز حاجز الـ 1470 دينار عراقي لأول مرة منذ تعديله بقرار حكومي نهاية كانون الأول الماضي.وسجل سعر البيع في بورصة الكفاح ببغداد 147.250 للبيع أمام المواطنين و146.250 للشراء، فيما سجل سعر صرف يتراوح ما بين 147.250 – 147.500 للبيع في بورصات الكرادة والحارثية.وسجل سعر الصرف في إقليم كردستان 147.250 للبيع و146.250 للشراء، وهو ذات السعر الذي سجلته غالبية مدن الجنوب.وصباح اليوم، سجل سعر الصرف 146.700 في بورصة الكفاح ببغداد، وارتفع قبل الساعة 4 عصراً إلى 147.750 في إقليم كردستان قبل أن يتراجع مجدداً.وعالمياً، سجل سعر صرف الدينار أمام الدولار 1459.19، وفقاً لما نقله موقع Google finance عن مؤسسة Morningstar المالية العالمية.وتوقع اقتصاديون ألا يتعدى سعر الصرف حاجز الـ 1480 دينار في الأيام القليلة المقبلة ويستقر على الأمد البعيد تحت 1500 دينار مقابل الدولار بعد أن تم التصويت على الموازنة، فيما يؤكد البنك المركزي أنه يواصل بيع الدولار بسعر 1470 دينار للجمهور والراغبين بالشراء من المصارف.

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