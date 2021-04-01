شركة منتجة للقاح كورونا تعلن إفساد 15 مليون جرعة بسبب مشاكل في التصنيع

2021/04/01 | 16:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أفادت تقارير إخبارية، الخميس، أن الشركة التي كانت مصانعها مكلفة بإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح جونسون المضاد ل كورونا عانت في السابق من مشاكل قانونية بشأن مشاكل بالجودة في إنتاجاتها.

وكانت شركة الأدوية، جونسون آند جونسون، قد أعلنت أنها اكتشفت "مشاكل في الجودة" في أحد المصانع، مما ادى إلى إفساد كميات كبيرة من لقاح كورونا والتي قدرا البعض بـ15 مليون جرعة.

وذكر تقارير أن العمال في مصنع تابع لشركة "ايمرغنت" في مدينة بالتيمور الأميركية قد خلطوا عن طريق الخطأ بعض المكونات، مما أدى إلى إتلاف ما ملايين الجرعات من اللقاح وتأخير ترخيص إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

وذكرت شركة جونسون آند جونسون،أمس الأربعاء، إن عملية مراقبة الجودة في المصنع حددت "دفعة واحدة" من مادة دوائية لا تفي بمعايير الجودة، وهي الدفعة التي كانت تشكل جزءًا من التشغيل التجريبي وفحص الجودة، علما أن المصنع لم يحصل بعد على الترخيص من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية لصنع المادة الدوائية المستخدمة في اللقاح.

وأشار بيان الشركة إلى أن: "هذا مثال على مراقبة الجودة الصارمة المطبقة على كل دفعة من المواد الدوائية.



وقد جرى تحديد المشكلة ومعالجتها مع شركة ايمرغنت ومشاركتها مع إدارة الغذاء والدواء الأميركية".

وكانت "إيمرغنت بيوسلشنز"، وهي شركة غير معروفة في مركز سلسلة توريد اللقاحات، مفتاحًا لخطة شركة "جونسون آند جونسون" لتقديم 100 مليون جرعة من لقاحها إلى الولايات المتحدة بحلول نهاية شهر مايو.

لكن إدارة الغذاء والدواء قدمت تقارير عدة مرات بشأن "إيمرغنت" رصدت بسوء تدريب بعض العمال فيها ، ووجود قوارير دواء متشققة، وانتشار العفن في إحدى منشآتها، وفقًا لسجلات حصلت عليها وكالة "أسوشيتيد برس" عن التفتيش على مرافق الشركة منذ العام 2017.

وتضمنت المشكلات الأخرى التي ذكرتها إدارة الغذاء والدواء أثناء عمليات التفتيش في أبريل 2020 إخفاق مصنع الشركة في بالتيمور في"ضمان حماية البيانات المحتفظ بها إلكترونيًا والتي تم إنشاؤها أثناء الاختبار التحليلي للمواد من الحذف أو التلاعب".

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد تعهد بتوفير لقاحات كافية لجميع البالغين في الولايات المتحدة بحلول نهاية مايو.

وقد عملت الإدارة الأميركية على توفير جرعات من لقاحي فايزر وموديرنا لتطعيم 200 مليون شخص بحلول أواخر مايو، بالإضافة إلى توفير 100 مليون جرعة من لقاح جونسون والتي تكفي لمئة مليون شخص باعتبار أنه يعتمد على جرعة واحدة وليس جرعتين كما في اللقاحات الأخرى.

وقال مسؤول فيدرالي مساء الأربعاء إن هدف الإدارة يمكن تحقيقه دون جرعات إضافية من جونسون آند جونسون.

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