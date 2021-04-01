الكرملين: بوتين وولي العهد السعودي يبحثان في اتصال هاتفي المناخ وحماية البيئة

2021/04/01 | 16:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الخميس، المسائل المتعلقة بالمناخ وحماية البيئة، بما فيها "الطاقة الخضراء".وقال بيان للكرملين انه تم خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بمبادرة من الجانب السعودي بحث مسائل التعاون الروسي السعودي، مع التركيز على آفاق التعاون في مشكلة التغيرات العالمية في المناخ وحماية البيئة، بما في ذلك "الطاقة الخضراء".واشار البيان الى ان محمد بن سلمان اطلع الرئيس بوتين على المبادرات البيئية التي قامت المملكة العربية السعودية بطرحها مؤخرا، التي تهدف إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في منطقة الشرق الأوسط وتخضير المناطق وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة "./انتهى2

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