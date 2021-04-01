السيد الصدر يهاتف الحلبوسي والكعبي والطرفي..هذا ما دار بينهم

2021/04/01 | 16:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المكتب الإعلامي لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، أن السيد الصدر هاتف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الأول حسن كريم ال...

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