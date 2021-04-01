عون يعتقد أن اللاجئين وراء الكارثة اللبنانية!!

2021/04/01 | 16:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في آخر تصريح له، قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن بلده وصل إلى مرحلة الانهاك بسبب اللاجئين السوريين! وهذا القول هو دأب عون كلما ضاقت به سبل تعليق فشله على أكتاف الآخرين، واللاجئين، خير يستجير به الرئيس في قصة الفشل المتراكمة على مدى سنوات عهده التي نتمنى ان لا تكون مديدة.

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