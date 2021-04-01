2021/04/01 | 16:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ألقت قوات الأمن السعودية، اليوم الخميس، القبض على شاب أطلق عبارات إرهابية في الحرم المكي أثناء أداء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناسك العمرة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



القبض على شاب أطلق عبارات داعشية أثناء وجود الكاظمي بالحرم المكي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. القبض على شاب أطلق عبارات داعشية أثناء وجود الكاظمي بالحرم المكي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. القبض على شاب أطلق عبارات داعشية أثناء وجود الكاظمي بالحرم المكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).