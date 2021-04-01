سياسي سعودي يتحدث لـNRT عن نتائج زيارة الكاظمي الى المملكة

2021/04/01 | 16:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توقع المحلل السياسي السعودي عبد الرحمن النمري، الخميس، وجود فرص كبيرة بين بغداد والرياض لتعزيز الاستثمار بين الجانبين، واصفا التقارب الاخير بين البلدين بانه "يثلج الصدور".

وقال النمري في تصريح لـNRTعربية (1 نيسان 2021)، ان "الشعب السعودي رحب باي تقارب بين الرياض وبغداد، وما حدث اخيرا من زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي (اثلج الصدور)"، مؤكدا ان "هذا الامر سيعزز العلاقة بين البلدين لا سيما وانهما تربطهما علاقة عميقة وتاريخية قائمة على أساس الدين والعروبة وحسن الجوار".

ولفت النمري الى "وجود فرص تعاون للاستثمار بين السعودية والعراق، وان الاخير يملك بيئة خصبة للاستثمار وهناك فرص جاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والنفط والغاز والمشاريع الكهربائية والخدمية ".

وأكد ان "الشركات السعودية لديها الرغبة الكبير في الاستثمار بالعراق اذا ما وجدوا الظروف والتسهيلات المناسبة"، مبينا ان "بلاده كانت من اوائل الداعمين لمبادرة اعادة اعمار العراق في مؤتمر الكويت الذي جرى عام 2018".

واشار الى انه "تم التوقيع على اتفاقية (تجنب الازدواج الضريبي) واتفاقية اخرى لتمويل الصادرات السعودية، والتعامل في مجال التخطيط التنموي والاقتصادي وتنمية القطاع الخاص"، متحدثا عن "اتفاقيات جديدة سيتم توقيعها خلال الفترة المقبلة".

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