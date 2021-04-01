تسجيل 6015 إصابة جديدة بكورونا في عموم العراق

2021/04/01 | 16:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة اليوم الخميس، تسجيل أكثر من 6000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في عموم مناطق ومدن البلاد.

وقالت الوزارة في بيان للموقف الوبائي اليومي، إنها سجلت 6015 إصابة مؤكدة ليرتفع إجمالي العدد إلى 856939.

ووفقا للبيان فإن 4536 مريضا بالوباء تماثلوا للشفاء التام ليصل عدد حالات التعافي الكلي إلى 764069.

واشار البيان الى تسجيل 37 حالة وفاة ليكون عدد حالات الوفيات الكلي 14360.

وتلقى 16408 أشخاص جرعات اللقاح من الفيروس ليبلغ إجمالي عدد متلقي اللقاح في العراق 72408.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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