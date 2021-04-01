2021/04/01 | 16:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مبيعات التجزئة في ألمانيا خلال فبراير/شباط، لكن بأقل من توقعات المحللين، مع استمرار إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبيعات التجزئة في ألمانيا ترتفع بأقل من التوقعات) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبيعات التجزئة في ألمانيا ترتفع بأقل من التوقعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).