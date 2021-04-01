العمل تعلن إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر نيسان

2021/04/01 | 16:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر نيسان 2021.

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