ضحيتها كبار السن.. القبض على عصابة في البصرة

2021/04/01 | 16:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس،

القبض على عصابة لتزوير المستمسكات

والمعاملات في البصرة.

وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أنه "بعملية نوعية مبنية على

معلومات استخبارية، تمكنت مفارز ج

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