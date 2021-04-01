التخطيط: شمول اكثر من مليوني موظف بقاعدة بيانات الرقم الوظيفي

2021/04/01 | 16:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التخطيط اليوم الخميس، عن

شمول مليونين و800 ألف موظف في قاعدة

البيانات الخاصة بالرقم الوظيفي حتى

الآن.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة

الهنداوي، في تصريح صحافي، إن لجنة

الأمر الديواني

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