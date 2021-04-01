إقليم كردستان يسجل 755 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة

2021/04/01 | 16:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

سجّلت وزارة صحة إقليم كردستان، الخميس، 755 إصابة جديدة بكورونا، فيما تماثل 333 مصاباً إلى الشفاء، فيما أشارت إلى وفاة 10 مصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 نيسان 2021)، إن "الكوادر الصحية سجلت 755 إصابة جديدة في عموم محافظات الإقليم، 171 في أربيل، 222 في السليمانية، 322 دهوك، و7 حالات في حلبجة، و31 حالة في كرميان، وحالتين في رابرين".

وأضاف، أن "حالات الشفاء الجديدة بلغت 333 حالة، وتزعت 77 حالة منها في أربيل، و76 في السليمانية، و164 في دهوك، وحالة واحدة في حلبجة، و12 في كرميان، و3 حالات في رابرين".

وتابع، "وسجلت صحة كردستان وفاة 10 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 في أربيل، و3 في السليمانية، وحالتين في دهوك، وحالة واحدة في كرميان".

وبهذا يصبح إجمالي الإصابات في إقليم كردستان منذ تفشي الجائحة، 133915 إصابة، و109995 حالة شفاء، فيما توفي 3680 مصاباً بالفيروس.

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