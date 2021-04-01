سقوط قتلى بينهم طفل بإطلاق نار عشوائي في الولايات المتحدة

2021/04/01 | 16:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط عدد من القتلى والجرحى بينهم طفل، منتصف ليل الخميس، من جراء إطلاق نار “عشوائي” في مقاطعة أورانج جنوبي ولاية كاليفورنيا الأميركية، في أحدث جرائم إطلاق النار الجماعية بالبلاد.وذكرت وسائل إعلام أميركية، أن “4 أشخاص على الأقل قتلوا في الحادثة بينهم طفل داخل مبنى للمكاتب الإدارية، فيما أصيب اثنان آخران بجروح أحدهم مطلق النار”.

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