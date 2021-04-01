2021/04/01 | 16:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، انفجار عبوة ناسفة على إحدى الارتال قرب سجن ابو غريب.وذكر بيان للخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "عبوة ناسفة انفجرت على إحدى الارتال قرب سجن ابو غريب، مما أدى الى أضرار بسيطة في العجلة الخاصة بالحماية، دون خسائر بشرية".

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