بعد إقرار الموازنة.. الحداد يدعو لعمل تضامني لتجاوز الأزمة الاقتصادية وحل الملفات العالقة بين بغداد وأربيل

2021/04/01 | 16:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحداد : إقرار الموازنة لم يكن سهلاً لكن المجلس نجح أخيراً في التصويت عليها بعد جهود كبيرة من جميع الأطراف، وعلينا الآن متابعة ومراقبة حسن تنفيذ بنودها. ___________

أشاد نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد اليوم الخميس 2021/4/1 بالجهود الإستثنائية للقوى السياسية الوطنية والكتل النيابية جميعاً في تمرير مشروع قانون الموازنة الإتحادية لعام2021 في جلسة يوم أمس، فيما ثمن عالياً الجهود الكبيرة للجنة المالية وتنسيقها المتواصل مع الحكومة، وأشاد بدور وفد حكومة أقليم كوردستان ولقاءاته مع القوى والأحزاب الوطنية وعقد سلسلة من الإجتماعات مع اللجنة المالية، للتوصل إلى تقارب وجهات النظر والإتفاق حول المادة 11 المتعلقة بحصة الأقليم وتسوية المستحقات.

نائب رئيس المجلس نوه بالقول في هذا البيان الصادر :": إقرار الموازنة لم يكن سهلاً لكن المجلس نجح أخيراً في التصويت عليها بعد جهود كبيرة من جميع الأطراف، وعلينا الآن متابعة ومراقبة حسن تنفيذ بنودها، وقانون الموازنة العامة هو أهم قانون مرتبط بمصالح البلاد واستقراره، وحقوق المواطنين في جميع محافظات العراق، ويمهد الطريق لتنمية شاملة، وإقراره خطوة ايجابية باتجاه تعزيز استقرار السوق ورفع المستوى المعيشي للطبقات الفقيرة".

َوأعرب الحداد عن أمله أن يكون ذلك دافعاً للعمل التضامني باتجاه التعافي من حقبة التحديات وتجاوز الأزمات الاقتصادية والصحية وترسيخ أسس العدالة الاجتماعية في البلد، وحلحلة الملفات والقضايا العالقة بين بغداد وأربيل، مؤكداً سيادته على أن تمرير الموازنة خطوة كبيرة يجب إستثمارها بإتجاه تقوية دعائم الشراكة الحقيقة بين جميع مكونات الشعب في إطار الدستور والمضي في البناء والإستقرار الدائم.

المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقيالخميس 1 نيسان 2021

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