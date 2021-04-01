السفارة الأميركية في بغداد تعلق على إقرار موازنة 2021

2021/04/01 | 16:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان من السفارة الاميركية

يسعدنا أن العراق قد أقر موازنة 2021 ويمكنه الآن المضي قدمًا على طريق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي ستؤدي إلى تحقيق المزيد من الازدهار والأمن.



تتطلع الولايات المتحدة إلى استمرار شراكتنا مع العراق والشعب العراقي.

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