وزير الطاقة السعودي: سوق النفط بعيد عن الاكتمال

2021/04/01 | 16:59 - المصدر: بغداد اليوم

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قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، خلال اجتماع مجموعة "أوبك+" الخميس، إن "تعافي سوق الطاقة بعيد عن الاكتمال"، وفقاً لوكالة "رويترز".وأضاف: "يجب أن نحافظ على نهج حذر..



والاستمرار في اتباع نهج مرن يخدم مصالحنا".وتناقش "أوبك+" خيارات السياسات النفطية في مايو المقبل، من بينها تمديد التخفيضات القائمة، والزيادة التدريجية للإنتاج.

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