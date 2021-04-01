افتتاح مجمع سكني في ناحية برطلة بنينوى يضم 187 دارا سكنيا

2021/04/01 | 16:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/افتتح محافظ نينوى نجم الجبوري مجمع سلطان ستي السكني في ناحية برطلة سهل نينوى الذي يضم 187 دارا بمساحة 200 م لكل دار .وقال الجبوري للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان"الجهد الهندسي في بلديات نينوى بالتعاون مع الاستثمار انتهى من بناء مجمع سكني ضم 187 دارا سكنيا .واوضح انه سيتم تنفيذ مشاريع مستقبلية سكنية اخرى في قضاء الحمدانية وسهل نينوى بالاضافة للمشاريع التي سيتم اسنادها الى لجنة اعمار المحافظة التي تم تشكيلها يتوجيه من رئيس الوزراء بضمنها الطريق الحولي الذي يمر من برطلة لغاية الجسر السابع وسيطرة العقرب بايمن الموصل"على صعيد متصل افتتح محافظ نينوى مستشفى الكسور الذي انشأته منظمة أطباء بلا حدود في ايسر الموصل سعة 40 سريرا ضمن مجمع السلام الطب./انتهى

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