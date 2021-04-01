المقداد يبحث مع وزيرة الهجرة العراقية سبل التعاون المشترك

2021/04/01 | 16:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين السوري اليوم مع وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو سبل التعاون المشترك بين الجانبين و...

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