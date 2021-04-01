وول ستريت: بايدن يوجّه بتقليص القوات الأميركية التي أرسلت لمساعدة السعودية

2021/04/01 | 17:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان هناك حوالي 50 ألف جندي في منطقة الخليج مع نهاية العام الماضي، وذلك بعد تقليص العدد من 90 ألفا، كانوا حاضرين في ذروة الخلاف بين إدارة الرئيس الأميركية السابق، دونالد ترامب، وإيران.

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