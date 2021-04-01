الصحة توضح لـNRT بشأن جرعات لقاح أسترا

2021/04/01 | 17:02 - المصدر: NRT عربية

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أكدت وزارة الصحة، الخميس، ان اللقاحات تحتاج الى فترة معينة، وان موعد الجرعة الثانية للقاح أسترا يمكن ان تتأخر لثلاثة أشهر.

وقال المتحدث باسم الصحة سيف البدر في تصريح لـ NRT عربية (1 نيسان 2021) ان "هناك اختلافات بسيطة في موضوع تحديد وقت للجرعة الثانية للقاح أسترا"، مشيرا إلى ان "ذلك ينطبق على كل اللقاحات".

وأوضح ان "تحديد موعد الجرعة الثانية يكون حسب الكمية الموجودة وحسب سعة المركز، حيث من الممكن ان تمدد الفترة من شهرين إلى ثلاثة أشهر".

وأكد البدر، ان "هذه الاجراءات صحيحة وتعتمد على نظام معين وحسب الضغط على الوزارة يحدد موعد الجرعة الثانية".

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