2021/04/01 | 17:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، اطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر نيسان لأكثر من مليون و(390) الف اسرة في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان.وقال إعلام الوزارة في بيان تابعه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر نيسان المركز الخبري الوطني.

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