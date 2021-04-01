2021/04/01 | 17:05 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرياض – مباشر: ترأس وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، الاجتماع الخامس عشر لمنظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك+).
وقال وزير الطاقة، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري، أن "أوبك+" كانت حذرة في مواجهة …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الطاقة السعودي: تحالف أوبك+ دائماً حذر بمواجهة تحديات السوق) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال وزير الطاقة، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري، أن "أوبك+" كانت حذرة في مواجهة …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الطاقة السعودي: تحالف أوبك+ دائماً حذر بمواجهة تحديات السوق) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الطاقة السعودي: تحالف أوبك+ دائماً حذر بمواجهة تحديات السوق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).