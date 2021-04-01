وزير الطاقة السعودي: تحالف أوبك+ دائماً حذر بمواجهة تحديات السوق

2021/04/01 | 17:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: ترأس وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، الاجتماع الخامس عشر لمنظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك+).وقال وزير الطاقة، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري، أن "أوبك+" كانت حذرة في مواجهة …

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