وزيرة الهجرة من سوريا: مستمرون في تقديم الرعاية للنازحين السوريين بالعراق

2021/04/01 | 17:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان جابرو، الخميس، بأن وزارتها مستمرة بدعم النازحين السوريين في العراق، وذلك زيارتها القائمة إلى سوريا.

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وذكر بيان للوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (1 نيسان 2021)، أنه "التقت وزيرة الهجرة والمهجرين رئيسة اللجنة العليا لمتابعة اوضاع العراقيين في الخارج ايفان فائق جابرو، وزيري الخارجية والإدارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية فيصل المقداد وحسين جميل مخلوف كلاً على حدة، وذلك بحضور القائم بالاعمال العراقية ياسين شريف الحجيمي وطاقم السفارة هناك، وذلك ضمن سلسلة لقاءاتها بالمسؤولين السوريين خلال زيارتها إلى دمشق"، مشيرة إلى أنه "وبحث الجانبان اوضاع العراقيين المتواجدين في سوريا فضلا عن النازحين السوريين داخل العراق وتسهيل عودتهم".

وذكرت الوزيرة وفق البيان، أن "العلاقات العراقية السورية تتميز بعمقها التاريخي خاصة على مستوى التقارب بين الشعبين، التي اتسمت بالمودة والوئام والتشابه في طبيعة الظروف سيما محنة النزوح".

وبينت جابرو خلال لقائها وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أن "وزارة الهجرة والمهجرين مستمرة بتقديم رعايتها للسوريين النازحين في الداخل العراقي وتتابع اوضاعهم في المخيمات العشرة الموجودة في إقليم كردستان"، مؤكدة على "شمول النازحين السوريين في العراق بالمساعدات والخدمات التي تقدمها الوزارة ضمن برنامج دعم النازحين العراقيين باعتبار المواطن السوري شأنه شأن العراقي".

وشددت الوزير وفق البيان، على "التزام العراق بمعايير حقوق الإنسان في دعم العودة الطوعية للراغبين في العودة من النازحين والمهاجرين من كلا الشعبين المتواجدين على أراضي البلدين".

من جانبه ابدى المقداد استعداد بلاده للتعاون والتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين العراقية في تبادل الخبرات بما يخص التعاطي مع اغاثة واعادة النازحين والمهاجرين ، مرحبا اشد الترحيب بالسيدة الوزيرة والوفد الزائر في بلدهم الثاني سوريا، وفق البيان.

وتابع البيان، "وعلى صعيد منفصل التقت الوزيرة بوزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين جميل مخلوف، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في ‏المجالات المختلفة، وإيجاد طرق لخدمة العراقيين المتواجدين على الاراضي السورية والنازحين السوريين في العراق".

وأعربت الوزيرة، عن تقديرها لحرص الجانب السوري على إيجاد سبل تعاون مشترك مع الوزارة في هذا الملف، ‏مؤكدة سعي وزارة ‏الهجرة لخلق تعاون مثمر بين الوزارتين المعنيتين بشأن العراقيين في سوريا والسوريين في العراق، لما سيتضمنه هذا التعاون من وعي بمشكلاتهم ‏وقضاياهم، مما يسهم في سرعة إيجاد حلول لمشكلاتهم، بالإضافة لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، بحسب البيان.

ولفت البيان إلى أنه "وابدى وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين جميل مخلوف دعم بلاده وبقوة للعمل مع وزارة الهجرة والمهجرين خدمة للعراقيين والسوريين في كلا البلدين".

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