عبوة ناسفة تنفجر على رتل تابع للتحالف الدولي غربي بغداد

2021/04/01 | 17:23 - المصدر: قناة التغيير

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استهدف انفجار جديد بعبوة ناسفة رتلا تابعا للتحالف الدولي غربي بغداد ينقل معدات لوجستية الى احدى القواعد العسكرية.

وذكر مصدر امني إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت على الرتل عند مروره على طريق أبو غريب السريع وأضاف المصدر أن الانفجار لم يخلف اضراراً او إصابات بشرية وأكمل وجهته المقصودة.

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