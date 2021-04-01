اربيل والنجف حبايب في ممتاز الكرة

2021/04/01 | 17:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم التعادل الايجابي بهدف لمثله، مباراة اربيل والنجف ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.واقيمت المباراة على ملعب فرانسوا حريري في افتتاح الجولة 26 من دوري الكرة الممتاز.وافتتح اربيل التسجيل اولا عن طريق اللاعب شافيو موموني في الدقيقة 19، قبل ان يعدل النجف النتيجة عن طريق طاهر حميد في الدقيقة 55.التعادل وضع …

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