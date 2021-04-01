قطعتان من ’’الصوصج’’ أسبوعياً ترتبطان بأمراض القلب والوفاة المبكرة

2021/04/01 | 17:30 - المصدر: بغداد اليوم

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حذر فريق من الباحثين متعددي الجنسيات من أن تناول قطعتين فقط من النقانق (الصوصج) في الأسبوع يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة، بحسب صحيفة «ديلي ميل».وتتبع الفريق، بقيادة خبراء في جامعة ماكماستر في هاميلتون بكندا، النظم الغذائية والنتائج الصحية لـ134297 شخصاً من 21 دولة عبر خمس قارات، بما في ذلك البرازيل والأرجنتين وكندا والسويد والصين.ووجد العلماء خطراً أعلى بنسبة 46 في المائة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية مثل السكتة الدماغية، بالإضافة إلى ارتفاع خطر الوفاة بنسبة 51 في المائة بين أولئك الذين تناولوا ما لا يقل عن 150 غراماً في الأسبوع من اللحوم المصنعة، مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوها.وعلى افتراض أن 75 غراماً عبارة عن قطعة واحدة من النقانق، فإن هذا يعادل قطعتين فقط في الأسبوع - لكن الخطر ينطبق على أي شكل من أشكال اللحوم المصنعة، كما يحذر الخبراء.وتعتبر اللحوم المصنعة هي تلك التي تم حفظها عن طريق التدخين أو التمليح أو المعالجة، أو إضافة مواد حافظة كيماوية.وفقاً للجمعية الأميركية للتغذية، التي نشرت الدراسة، يجب تجنب استهلاك اللحوم المصنعة تماماً - مثل النقانق ولحم البقر المحفوظ واللحوم المدخنة والسلامي ولحم الخنزير المقدد.وكشفت الأبحاث المنشورة في وقت سابق من هذا الشهر بالفعل أن تناول قطعة واحدة فقط من لحم الخنزير المقدد باليوم يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 44 في المائة.ومن المعروف أيضاً أن تناول الكثير من اللحوم المصنعة يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.في عام 2015.



أعلنت منظمة الصحة العالمية أن اللحوم المصنعة تعتبر «مادة مسرطنة للإنسان».لكن الأبحاث أظهرت أيضاً أن اللحوم المصنعة تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية - وهو مصطلح عام للحالات التي تؤثر على القلب أو الأوعية الدموية بما في ذلك ضغط الدم والسكتة الدماغية والخرف الوعائي.وجميع الأنواع المختلفة من الأمراض القلبية الوعائية مجتمعة تجعلها السبب الأول للوفاة على مستوى العالم، حيث تودي بحياة ما يقدر بنحو 17.9 مليون شخص كل عام، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.ويقول الباحثون في ورقتهم الجديدة التي نُشرت في المجلة الأميركية للتغذية السريرية: «وجدنا ارتباطاً سلبياً بين تناول اللحوم المصنعة والنتائج الصحية».وقد تشير هذه النتائج إلى أنه ينبغي تشجيع الحد من تناول اللحوم المصنعة.ولم يتم العثور على أن استهلاك اللحوم الحمراء والدواجن غير المصنعة يرتبط بالوفيات ولا بالأمراض القلبية الوعائية الرئيسية.وتختلف كميات المواد الحافظة والمضافات الغذائية في اللحوم المصنعة وغير المصنعة بشكل ملحوظ، مما قد يفسر جزئياً آثارها المختلفة على الصحة، وفقاً للفريق.

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