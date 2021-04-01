برلمانية تحدد 3 فئات ووزارات مشمولة بالتعيينات في موازنة 2021

2021/04/01 | 17:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أكدت عضو مجلس النواب، سناء الموسوي، إن الحكومة اوقفت التعيينات كافة بموازنة 2021 باستثناء الوزارات الخدمية.

وقالت سناء الموسوي، في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "التعيينات في الدولة ضمن موازنة 2021 جاء بها نص صريح من قبل الحكومة تضمن إيقاف التعيينات في الوزارات كافة، باستثناء الوزارات الخدمية".

وأوضحت الموسوي، أن "الوزارات المستثناة من إيقاف التعيينات هي وزارة البلديات وكذلك وزارة الصحة والأوائل المشمولين بقانون 59 حملة الشهادات العليا، مع الاحتفاظ بدرجات الحذف والاستحداث للسنوات الماضية".

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الموازنة تضمنت "تثبيت عقود الكهرباء الذين مضى على مباشرتهم 8 سنوات، وكذلك تخصيص مبلغ للعقود المعينين عام 2018، والمحاضرين في وزارة التعليم العالي".

ونشرت وكالة (بغداد اليوم)، الإخبارية، أمس الأربعاء، 31 آذار، 2021، مقترح تعيين ومباشرة ذوي المهن الطبية والصحية و 4 فئات أخرى بموازنة 2021 الذي صوت عليه مجلس النواب في جلسة اليوم.

ووفقاً لمقرر خلية الأزمة النيابية جواد الموسوي فان البرلمان صوت خلال جلسته المنعقدة على مقترح تعيين ومباشرة ذوي المهن الطبية والصحية و 4 فئات أخرى بموازنة 2021.

بعدها، قرر مجلس النواب، رفع جلسته إلى 10 نيسان المقبل، بعد التصويت على مجمل فقرات موازنة 2021، والتصويت على حل البرلمان، على أن تجري الانتخابات في موعدها المحدد بتأريخ 2021/10/10.

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