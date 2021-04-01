ملعب فرانسوا حريري يشهد تعادلاً إيجابياً بين أربيل والنجف في الممتاز

2021/04/01 | 17:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

خرج فريقا اربيل والنجف اليوم الخميس ( 1 نيسان 2021) بنتيجة التعادل 1 - 1، في لقاء جرى على ملعب فرانسوا حريري ، بإفتتاح الجولة 26 بدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، البداية شهدت تحفظ من الطرفين، فغابت معه الفرص الفعلية، لكن الفريقين بعد الدقيقة 15 لعبا بإسلوب مفتوح أثمر عنه الضغط على المرميين مع افضلية لأربيل، وهدف السبق عند الدقيقة 19 جاء بواسطة الغاني شافيو موموني بالدقيقة، ليتبادل الفريقان الافضلية في الوقت المتبقي من الشوط الاول الذي انتهى بهدف اربيل الوحيد".

وأضاف،" بداية الشوط الثاني أكدت للنجف تنظيم صفوفه وكان الاكثر ضغطاً على المرمى ليدرك طاهر حميد التعادل في الدقيقة 55،واستمرت احداث الشوط الثاني بتبادل الطرفين الافضلية حتى نهاية اللقاء 1 – 1".

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