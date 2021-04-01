بغداد تستضيف الاحد المقبل معرضا للكتب والمخطوطات النادرة

2021/04/01 | 17:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ يُفتتح في بغداد الاحد المقبل معرض للكتب والمخطوطات النادرة التي يقدر عمرها بألف عام؛ وذلك تحت شعار "التراث والأوبئة".وقال أحمد العلياوي المدير العام لدار الكتب والوثائق بوزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، ، إن هذا المعرض يقام كجزء من فعاليات يوم المخطوط العربي الذي اعتمد في اجتماع وزراء الثقافة العرب عام 2013 ، والذي قرر أن تقام في مثل هذا اليوم معارض متخصصة بالمخطوطات في كل البلدان العربية.وذكر أن معرض هذا العام اتخذ شعار "التراث والأوبئة" بغية تركيز الضوء على إجراءات الصيانة وحفظ المخطوطات من الاندثار والتلف.وأوضح أن هذا اليوم هو أحد الأيام التي يراد منها الالتفات إلى عالم المخطوطات والتعريف بهذه الكنوز العظيمة التي تشكل ذاكرة الشعوب، منوها بأن العراق غني جدا بالمخطوطات.واشار العلياوي الى إنه ستقام على هامش المعرض ندوة يحضرها وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية، بينهم وزير خارجية سويسرا، ومجموعة من الباحثين والمحققين وطلبة الدراسات العليا في الجامعات العراقية والمهتمين بهذا الشأن.مضيفا أن المخطوطات التي سيتم عرضها ستكون بلغات متعددة منها العربية والتركية والفارسية والسيريالية والعبرية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، في مجالات تشمل الفقه والأدب والشعر واللغة والسياسة والتصوف./انتهى2

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