النجف يكتفي بالتعادل امام اربيل

2021/04/01 | 17:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ حسم التعادل الإيجابي مباراة فريقي أربيل وضيفه النجف في افتتاح الجولة 26 من الدوري الممتاز والتي اقيمت مساء اليوم في ملعب فرانسو حريري.اربيل بدأ المباراة بأفضلية استثمرها وسجل هدف السبق عبر اللاعب المحترف الغاني شافيو موماني في الدقيقة 19وحاول النجف في العودة للمباراة لكن الشوط الأول انتهى بتقدم أربيل بهدف دون رد،.وفي الشوط الثاني الذي شهد أفضلية إلى اربيل من حيث الحيازة والمحاولات إلا أن النجف عدل الكفة من ركلة حرة وصلت إلى رأس طاهر حميد الذي عكسها داخل الشباك محرزا هدف التعادل في الدقيقة 55 من المباراة، ورغم الضغط الكبير لفريق اربيل من أجل هدف ثاني إلا أن دفاع النجف كان صلب بما يكفي للخروج من المباراة بنقطة التعادل لتنتهي المباراة بهدف لكلا الفريقين.ورفع اربيل رصيده إلى النقطة 29 في الترتيب الحادي عشر فيما رفع النجف رصيده إلى النقطة 48 في المركز الثاني./انتهى

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