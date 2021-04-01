القنصلية الأمريكية تهنئ حكومتي الاقليم وبغداد

2021/04/01 | 17:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت القنصلية الأمريكية في اقليم كوردستان، حكومتي الاتحادية والاقليم، اليوم الخميس، على التوصل الى اتفاق بشأن قانون الموازنة الاتحادية.

وقالت القنصلية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، "نهنئ الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان على التوصل إلى اتفاق بشأن قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

واضافت، نهنئ أيضا فريق التفاوض في حكومة اقليم كوردستان بقيادة نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، آملة أن يؤدي إقرار هذا القانون إلى توطيد العلاقات بشكل افضل بين اربيل وبغداد وان يحقق اقتصاد أكثر استقرارًا للبلاد.

PUKmedia ترجمة

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