إرهاب ومخدرات.. شرطة بغداد تقبض على أكثر من 100 متهم ومطلوب

2021/04/01 | 17:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت شرطة العاصمة بغداد، الخميس، القبض على أكثر من 100 متهم بجرائم مختلفة.

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وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 نيسان 2021)، إنه "تمكنت مفارز مديرية شرطة بغداد الرصافة من القبض على متهم بالإرهاب، بالإضافة إلى القبض على متهم بترويج المؤثرات العقلية، فيما نفذت مفارز المديرية ٢٣ أمراً للقبض بحق مطلوبين، بالإضافة إلى القبض على ١٢ متهما وفق مخالفات ومواد قانونية أخرى".

وأضافت، "وكذلك نفذت مفارز مديرية شرطة بغداد الكرخ ١٣ أمراً للقبض وفق مواد قانونية مختلفة، فيما تمكنت مفارز مديرية شؤون السيطرات من القبض على متهم بالإرهاب وضبط ٢٥ مخالفاً مع عجلة، بالإضافة إلى ضبط عجلتين عليها إشارة حجز، بالإضافة إلى تنفيذ ثلاثة أوامر قبض لمطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة".

وتابعت، "كما ضبطت ثلاث عجلات تحمل مواد ممنوعة من الاستيراد، وضمن حملتها للحد من ظاهرة التسول ألقت مفارز قيادة شرطة بغداد القبض على ٣٣ متسولاً".

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