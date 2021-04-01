2021/04/01 | 17:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يكشف لصندوق النقد الدولي خطواته لتنفيذ الاصلاح) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يكشف لصندوق النقد الدولي خطواته لتنفيذ الاصلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).