الفلسفة المادية والتطوّر الاجتماعي (كيف يسير التطور وماذا تحاول النازية) - محمد علي الشبيبي

2021/04/01 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_الشبيبي مقدمة لابد منها بقلم ابن شقيق الشهيد:الشهيد الخالد حسين الشيخ محمد الشبيبي (صارم) لم يكن فقط ثائراً ومناضلاً وطنياً صلباً، وإنما كان أيضاً شاعراً وأديباً، وقد بزغت موهبته منذ طفولته.



يروي والدي علي الشبيبي -شقيق الشهيد- طيب الله ثراه في مخطوطاته هذه الطرفة التي تدلل على موهبة حسين اللغوية منذ نعومة أظافره، حيث كان تلميذا في الصف الثالث الابتدائي.



يقول والدي: عصر أحد الأيام كان عند والدي صديقه ......





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