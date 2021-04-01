قراءة سريعة ومقتضبة لمداخلة حسن نجمي في ندوة عن بعد - محمد إنفي

2021/04/01 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_إنفي نظم موقع "حرة بريس"، لسان حال المركز الأوروبي للإعلام الحر، ندوة عن بعد أجهل موضوعها وأسماء المشاركين فيها، باستثناء حسن نجمي.



حسب الصورة المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، هناك ثلاثة متدخلين منهم نجمي، بالإضافة إلى مسير الندوة.



حاولت الاطلاع على كل المداخلات لمعرفة أصحابها ومعرفة موضوع الندوة؛ لم أتمكن من ذلك.



فلم أطلع، إذن، إلا على مداخلة حسن نجمي، لكن دون أن أتبين عنوان هذه المداخلة، وبالتالي ......





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