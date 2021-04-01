2021/04/01 | 17:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قالت شركتا فايزر وبيونتك، اليوم الخميس، إن لقاحهما المضاد لكوفيد-19 فعال بنسبة 91 بالمئة في الوقاية من المرض، وفقا لبيانات التجارب الجديدة التي شملت مشاركين تم تطعيمهم منذ ما يصل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فايزر وبيونتك تخفضان نسبة فعالية لقاحهما ضد كورونا المركز الخبري الوطني.

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