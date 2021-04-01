2021/04/01 | 17:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الخميس، إلى أكثر من 856 ألف إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق أكثر 6 آلاف إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 1 نيسان/أبريل، وتضمن تسجيل أكثر من 6 آلاف إصابة، و37 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 4500 حالة تماثل، مع انخفاض المؤشر إلى 89.2%.

وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 78 ألف شخص، 471 منهم تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى أكثر من 14 ألفًا و360 شخصًا.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، اليوم، أكثر من 16 ألف شخص.

اقرأ/ي أيضًا:

الصحة العراقية ترجح "تشديد" الإجراءات..



وتحدد سبب تأخر "فايزر"

ارتفاع متواصل لمؤشرات الخطر: "كورونا" يقتل 27 شخصًا في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آلاف الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" في العراق ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آلاف الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" في العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).