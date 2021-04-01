2021/04/01 | 17:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بعد إقرار الموازنة..



الحداد: علينا مراقبة تنفيذ بنودها » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 17:56

واع/

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