2021/04/01 | 18:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت عضو مجلس النواب، سناء الموسوي، إن

الحكومة اوقفت التعيينات كافة بموازنة

2021 باستثناء الوزارات الخدمية.

وقالت سناء الموسوي، في حديث متلفز، إن

"التعيينات في الدولة ضمن موازنة 2021 جاء

بها نص صريح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاث فئات ووزارات مشمولة بالتعيينات في موازنة 2021 .. تعرف عليها) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلاث فئات ووزارات مشمولة بالتعيينات في موازنة 2021 .. تعرف عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).