الموازنة ما بعد الجدل

2021/04/01 | 18:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سعاد حسن الجوهري

منذ ٤ شهور او اكثر ومواقع التواصل

الاجتماعي ووسائل الاعلام تصدع رؤوسنا

بتصاريح النواب والساسة بخصوص الموازنة

المالية ٢٠٢١ والتي امتازت هذا العام

بشد وجذب كبيرين.





حرصت ان لا

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